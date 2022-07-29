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Міністр оборони Британії: росіяни зазнають невдачі у війні, Путін може змінити стратегію

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 12:08

Міністр оборони Британії Бен Воллес стверджує, що російські війська в Україні зазнають невдачі в багатьох районах, і це може змусити військове керівництво РФ перейти до нового плану.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі Sky News.

Воллес сказав, що Росія терпить невдачі в "багатьох місцях" в Україні, і президент Владімір Путін може знову спробувати змінити стратегію.

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"На даний момент росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", — зазначив міністр.

Нагадаємо, за даними британської розвідки контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів.

Минулого тижня у США висловили сумнів, що Росія зможе продовжувати наступальні операції в Україні так, як це було досі.

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Як повідомлялося, глава MI6 вважає, що РФ "ось-ось вичерпає потенціал" в Україні.

Теми: ПутінвійнаВелика Британія
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