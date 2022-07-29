Министр обороны Британии: россияне терпят неудачу в войне, Путин может изменить стратегию

Министр обороны Британии Бен Уоллес утверждает, что российские войска в Украине терпят неудачу во многих районах, и это может заставить военное руководство РФ перейти к новому плану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Sky News.

Уоллес сказал, что Россия терпит неудачи в "многих местах" в Украине, и президент Владимир Путин может снова попытаться изменить стратегию.

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"На данный момент россияне терпят неудачу во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", — отметил министр.

Напомним, по данным британской разведки контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты.

На прошлой неделе в США выразили сомнение, что Россия сможет продолжать наступательные операции в Украине, как это было до сих пор.

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Как сообщалось, глава MI6 считает, что РФ "вот-вот исчерпает потенциал" в Украине.