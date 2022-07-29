Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Британии: россияне терпят неудачу в войне, Путин может изменить стратегию

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 12:08

Министр обороны Британии Бен Уоллес утверждает, что российские войска в Украине терпят неудачу во многих районах, и это может заставить военное руководство РФ перейти к новому плану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Sky News.

Уоллес сказал, что Россия терпит неудачи в "многих местах" в Украине, и президент Владимир Путин может снова попытаться изменить стратегию.

Реклама:

"На данный момент россияне терпят неудачу во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", — отметил министр.

Напомним, по данным британской разведки контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты.

На прошлой неделе в США выразили сомнение, что Россия сможет продолжать наступательные операции в Украине, как это было до сих пор.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, глава MI6 считает, что РФ "вот-вот исчерпает потенциал" в Украине.

Темы: ПутинвойнаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: