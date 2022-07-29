Болгарія тимчасово закриває своє консульство в Єкатеринбурзі

Уряд Болгарії вирішив тимчасово закрити консульство Болгарії в російському Єкатеринбурзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє болгарська агенція BTA.

"З огляду на обмеження до нормальної та розумної кількості російської дипломатичної присутності в Болгарії та розуміння того, що двосторонні відносини повинні базуватися на взаємності, Болгарія тимчасово закриває своє консульство в місті Єкатеринбург, Російська Федерація" - йдеться у повідомленні.

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Уряд очікує від російської сторони взаємних дій щодо її генконсульства в Русе [на Дунаї].

Дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви на початку липня.

Після цього російський посол у Софії Елеонора Митрофанова пред'явила болгарській владі ультиматум скасувати своє рішення, в іншому разі, погрожувала вона, Росія закриє своє посольство в Болгарії.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Кирило Пєтков відхилив прохання Митрофанової, заявивши, що "ми не дозволимо іноземним дипломатам висувати ультиматуми". Митрофанова заявила, що проситиме московську владу закрити посольство в Болгарії.