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Болгария временно закрывает свое консульство в Екатеринбурге

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 12:50

Правительство Болгарии решило временно закрыть консульство Болгарии в российском Екатеринбурге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает болгарское агентство BTA.

"Учитывая ограничения нормального и разумного количества российского дипломатического присутствия в Болгарии и понимание того, что двусторонние отношения должны базироваться на взаимности, Болгария временно закрывает свое консульство в городе Екатеринбург, Российская Федерация" - говорится в сообщении.

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Правительство ожидает от российской стороны взаимных действий в отношении ее генконсульства в Русе [на Дунае].

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в начале июля.

После этого российский посол в Софии Элеонора Митрофанова предъявила болгарским властям ультиматум отменить свое решение, в противном случае, угрожала она, Россия закроет свое посольство в Болгарии.

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Премьер-министр Кирилл Петков отклонил просьбу Митрофановой, заявив, что "мы не позволим иностранным дипломатам выдвигать ультиматумы". Митрофанова заявила, что будет просить московские власти закрыть посольство в Болгарии.

Темы: БолгарияРосcиядипломатические отношения
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