Білорусь відкликала посла у Британії та понижує рівень дипвідносин

Мінськ вирішив відкликати свого посла у Великій Британії через "недружні кроки" Лондона та знижує рівень дипломатичного представництва в країні.

Про це заявив пресскретар білоруського МЗС Анатолій Глаз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське агентство БЕЛТА.

"Введення санкцій щодо працівників підприємств, білоруської економіки та фінансової системи, обмеження роботи білоруських ЗМІ, безпідставна заборона на польоти „Белавіа", невидача віз білоруським парламентарям на засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ та інші незаконні обмежувальні заходи на даному етапі не дозволяють вести повноцінний діалог", - заявив Глаз.

При цьому, за його словами, зниження рівня дипвідносин до тимчасового повіреного у справах "не означає, що ми закриваємо канали комунікації з Лондоном".

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, за якої умови Україна розірве дипвідносини з Білоруссю.

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