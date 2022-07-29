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Беларусь отозвала посла в Британии и снижает уровень дипотношений

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 13:27

Минск решил отозвать своего посла в Великобритании из-за "недружественных шагов" Лондона и снижает уровень дипломатического представительства в стране.

Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское агентство БЕЛТА.

"Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, безосновательный запрет на полеты „Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог – заявил Глаз.

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При этом, по его словам, снижение уровня дипотношений к временному поверенному по делам "не означает, что мы закрываем каналы коммуникации с Лондоном".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, при каком условии Украина разорвет дипотношения с Беларусью.

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Темы: БеларусьВеликобритания
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