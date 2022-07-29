Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада постановила, что родственников погибших на войне с Россией не будут призывать во время мобилизации

Ирина БалачукПятница, 29 июля 2022, 13:46
Рада постановила, что родственников погибших на войне с Россией не будут призывать во время мобилизации
Фото с сайта ОПУ

Верховная Рада приняла законопроекты №7481 и №7352, которыми расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации и имеют право на отсрочку от мобилизации.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, карточки законопроекта №7481 и законопроекта №7352 на сайте Рады

Детали: По словам Железняка, законопроект №7481 на заседании 29 июля поддержали 282 нардепа.

Реклама:

Документ вносит изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, дополняя часть 1 статьи 23 "Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные" новым абзацем такого содержания:

  • "женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

Также 281 голосом Рада поддержала законопроект №7352, который вносит изменения в закон о мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу определенных категорий лиц.

Изменения предусматривают, что право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы, не менее чем на 0,75 ставки".

ВИДЕО ДНЯ

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования.

Предыстория: 

  • 18 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 7481 о расширении перечня людей, не подлежащих призыву во время мобилизации, речь идет о тех, чьи родные погибли на войне с Россией.

Темы: Верховная Радазаконодательствомобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Верховная Рада
Вениславский: Второе высшее образование не может быть основанием для отсрочки от мобилизации
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: