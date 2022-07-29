Дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції і Фінляндії

Дві третини країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила в Twitter глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"2/3 усіх членів НАТО ратифікували вступ Швеції і Фінляндії. Ми вдячні за вашу підтримку та швидкі 20 ратифікацій!" - написала Лінде.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 липня пригрозив заморозити заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу, якщо вони не виконають умов Анкари.

Міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції, а також генеральний секретар НАТО підписали протоколи про вступ двох країн до організації 5 липня у Брюсселі. Відразу після цього Стокгольм і Гельсінкі набули статусу країн-спостерігачів, які можуть направляти делегації на саміти НАТО, проте не можуть брати участь у голосуваннях.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України.

Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

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Прийняття обох країн до Альянсу вже на саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.