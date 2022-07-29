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Дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції і Фінляндії

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 14:03
Дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції і Фінляндії
фото twitter.com/AnnLinde

Дві третини країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила в Twitter глава МЗС Швеції Анн Лінде.

"2/3 усіх членів НАТО ратифікували вступ Швеції і Фінляндії. Ми вдячні за вашу підтримку та швидкі 20 ратифікацій!"  - написала Лінде.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 липня пригрозив заморозити заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу, якщо вони не виконають умов Анкари.

Міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції, а також генеральний секретар НАТО підписали протоколи про вступ двох країн до організації 5 липня у Брюсселі. Відразу після цього Стокгольм і Гельсінкі набули статусу країн-спостерігачів, які можуть направляти делегації на саміти НАТО, проте не можуть брати участь у голосуваннях.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. 

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Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 

Прийняття обох країн до Альянсу вже на саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

Теми: НАТОШвеціяФінляндія
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