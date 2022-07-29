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Две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 14:03
Две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.
фото twitter.com/AnnLinde

Две трети стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, приняли протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила в Twitter глава МИД Швеции Анн Линде.

"2/3 всех членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии. Мы благодарны за вашу поддержку и быстрые 20 ратификаций!" – написала Линде.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 июля пригрозил заморозить заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический Альянс, если они не выполнят условия Анкары.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции, а также генеральный секретарь НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в организацию 5 июля в Брюсселе. Сразу после этого Стокгольм и Хельсинки приобрели статус стран-наблюдателей, которые могут направлять делегации на саммиты НАТО, однако не могут участвовать в голосованиях.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины.

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Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.

Принятие обеих стран в Альянс уже на саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая наконец сняла его.

Темы: НАТОШвецияФинляндия
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