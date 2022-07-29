Молдова звернеться до Румунії у разі військової загрози з боку Росії

Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

"Ми стурбовані. Ми розглядаєм найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми, очевидно, будемо просити допомоги", - сказала вона.

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"Ми залишаємося найближчими до Республіки Молдова і не покидаємо вас, незалежно від сценарію, в якому ми всі опинимося внаслідок цієї злощасної війни, яку розв’язала Росія проти України" , – додав зі свого боку Клаус Йоганніс.

Нагадаємо, парламент Молдови в четвер більшістю голосів підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні.

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