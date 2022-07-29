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Молдова обратится к Румынии в случае военной угрозы со стороны России

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 14:35
Молдова обратится к Румынии в случае военной угрозы со стороны России
Майя Санду, скриншот

Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с Российской Федерацией ухудшатся.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

"Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, будем просить помощи", - сказала она.

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"Мы остаемся самими близкими к Республике Молдова и не покидаем вас, независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злосчастной войны, которую развязала Россия против Украины", - добавил со своей стороны Клаус Йоханнис.

Напомним, парламент Молдовы в четверг большинством голосов поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение в связи с войной в Украине.

Читайте также, как в МИД Румынии отреагировали на карту Медведева с мечтами о разделе Украины.

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Темы: МолдоваРосcияРумыния
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