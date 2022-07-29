Німеччина готується передати Україні 16 танків для наведення мостів

Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.

Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Німеччини, пише "Європейська правда".

"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою", – зазначають у повідомленні.

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Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 July 29, 2022

У розширеному описі зазначають, що "Бібери" використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елементів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст – 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.

Нагадаємо, також стало відомо, що Північна Македонія передасть Україні радянські танки Т-72.