Німеччина готується передати Україні 16 танків для наведення мостів
Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.
Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Німеччини, пише "Європейська правда".
"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою", – зазначають у повідомленні.
Wir unterstützen weiter!— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022
Zur weiteren Unterstützung der 🇺🇦 Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.
👇https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0
У розширеному описі зазначають, що "Бібери" використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елементів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст – 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.
Нагадаємо, також стало відомо, що Північна Македонія передасть Україні радянські танки Т-72.