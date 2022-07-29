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Германия готовится передать Украине 16 мостовых танков

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 16:06
Спецтанки-мостоукладчики. Фото bundeswehr.de

Германия решила передать Украине шестнадцать танков для наведения переправ.

Об этом в своем Twitter заявило Министерство обороны Германии, пишет "Европейская правда".

"В целях дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины, министр Ламбрехт решила передать партию из 16 танков для наведения мостов Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя", – отмечают в сообщении.

В расширенном описании отмечают, что "Биберы" используют для быстрого создания мостов для преодоления войсками водных преград и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров (созданный мост - 22) и ширину в четыре метра. Такой мост может выдерживать в том числе тяжелую бронетехнику.

Напомним, также стало известно, что Северная Македония передаст Украине танки Т-72.

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Темы: ГерманияУкраинавойна
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