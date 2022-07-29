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У Туреччині заявили, що поки не розглядають співпрацю з РФ щодо виробництва Bayraktar

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 17:14
У Туреччині заявили, що поки не розглядають співпрацю з РФ щодо виробництва Bayraktar
безпілотник Bayraktar, фото Getty Images

Керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у п’ятницю заявив, що його відомство наразі не розглядає питання можливої співпраці з Росією щодо спільного виробництва безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Демір зробив в інтерв’ю Hurriyet.

"Нічого не можу сказати. Немає нічого, що надійшло б до нашого порядку денного й щодо чого почалася б робота. Цей процес формується в межах політики Республіки Туреччина. Ми працюватимемо над технічним аспектом питання", – заявив він.

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Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на засіданні центрального виконавчого комітету своєї Партії справедливості та розвитку нібито оголосив, що Росія та Об’єднані Арабські Емірати зацікавились виробництвом турецьких безпілотників Bayraktar.

"Путін каже: давай працювати разом. Об’єднані Арабські Емірати пропонують побудувати в себе завод з виробництва БПЛА", – цитували ЗМІ слова турецького президента.

Нагадаємо, у квітні Росія поскаржилася Туреччині на продаж Україні безпілотників Bayraktar TB2, які стали одним із найбільш ефективних засобів у протистоянні російській агресії.

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Раніше виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників Bayraktar Росії та підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і незалежність.

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Теми: ТуреччинаРосія
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