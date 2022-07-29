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В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 17:14
В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar
беспилотник Bayraktar, фото Getty Images

Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в пятницу заявил, что его ведомство пока не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Демир сделал в интервью Hurriyet.

"Ничего не могу сказать. Нет ничего, что поступило бы в нашу повестку дня и относительно чего началась бы работа. Этот процесс формируется в рамках политики Республики Турция. Мы будем работать над техническим аспектом вопроса", – заявил он.

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Пару дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития якобы объявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников Bayraktar.

"Путин говорит: давай работать вместе. Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА", – цитируют СМИ слова турецкого президента.

Напомним, в апреле Россия пожаловалась Турции на продажу Украине беспилотников Bayraktar TB2, ставших одним из самых эффективных средств в противостоянии российской агрессии.

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Ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

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Темы: ТурцияРосcия
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