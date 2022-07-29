В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar
Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в пятницу заявил, что его ведомство пока не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников.
Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Демир сделал в интервью Hurriyet.
"Ничего не могу сказать. Нет ничего, что поступило бы в нашу повестку дня и относительно чего началась бы работа. Этот процесс формируется в рамках политики Республики Турция. Мы будем работать над техническим аспектом вопроса", – заявил он.
Пару дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития якобы объявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников Bayraktar.
"Путин говорит: давай работать вместе. Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА", – цитируют СМИ слова турецкого президента.
Напомним, в апреле Россия пожаловалась Турции на продажу Украине беспилотников Bayraktar TB2, ставших одним из самых эффективных средств в противостоянии российской агрессии.
Ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.
Читайте также: "Байрактары" для Путина: что означает сенсационное заявление Эрдогана о переговорах с РФ.