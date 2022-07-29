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Білорусь вкотре продовжила військові навчання

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 липня 2022, 17:00
Білорусь вкотре продовжила військові навчання
ФОТО GETTY IMAGES

Військові навчання у Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня - загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.

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Це чергове продовження навчань на тиждень триває у Білорусі із 29 квітня. Загалом Білорусь продовжує їх уже 14 тижнів.

Відзначається, що "білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій", але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

 

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

ВІДЕО ДНЯ
  • Борисовський (227-й) до 06.08;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;
  • Гозький (під Гродно) до 05.08;
  • Брестський до 06.08;
  • Ріпище (Осиповичі) до 05.08;
  • Мар'їна Гірка до 06.08;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;
  • Неман (під Березівкою) до 05.08;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;
  • Чепелево (під Слонімом) до 05.08;
  • Доманово (під Івацевичами) до 05.08;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;
  • Заслонове (під Лепелем) до 06.08.

Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

Теми: БілорусьвійнаУкраїнакордон
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