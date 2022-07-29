Білорусь вкотре продовжила військові навчання
Військові навчання у Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня - загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Деталі: Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.
Це чергове продовження навчань на тиждень триває у Білорусі із 29 квітня. Загалом Білорусь продовжує їх уже 14 тижнів.
Відзначається, що "білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій", але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
- Борисовський (227-й) до 06.08;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 06.08;
- Гозький (під Гродно) до 05.08;
- Брестський до 06.08;
- Ріпище (Осиповичі) до 05.08;
- Мар'їна Гірка до 06.08;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 06.08;
- Неман (під Березівкою) до 05.08;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 05.08;
- Чепелево (під Слонімом) до 05.08;
- Доманово (під Івацевичами) до 05.08;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 05.08;
- Заслонове (під Лепелем) до 06.08.
Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.