Беларусь еще раз продолжила военные учения

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа - общее количество таких "продолжений" составляет 14 недель.

Источник: "Белорусский Гаюн"

Детали: О продолжении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.

Это очередное продолжение учений в неделю продолжается в Беларуси с 29 апреля. В общей сложности Беларусь продолжает их уже 14 недель.

Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

Борисовский (227-й) до 06.08;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 06.08;

Гожский (под Гродно) до 05.08;

Брестский до 06.08;

Репище (Осиповичи) до 05.08;

Марьина Горка до 06.08;

Лосвидо (под Витебском) до 06.08;

Неман (под Березовкой) до 05.08;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;

Чепелево (под Слонимом) до 05.08;

Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;

Заслоново (под Лепелем) до 06.08.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.