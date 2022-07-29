Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь еще раз продолжила военные учения

Мазуренко Алена Пятница, 29 июля 2022, 17:00
ФОТО GETTY IMAGES

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа - общее количество таких "продолжений" составляет 14 недель.

Источник: "Белорусский Гаюн"

Детали: О продолжении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.

Это очередное продолжение учений в неделю продолжается в Беларуси с 29 апреля. В общей сложности Беларусь продолжает их уже 14 недель.

Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

 

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

  • Борисовский (227-й) до 06.08;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 06.08;
  • Гожский (под Гродно) до 05.08;
  • Брестский до 06.08;
  • Репище (Осиповичи) до 05.08;
  • Марьина Горка до 06.08;
  • Лосвидо (под Витебском) до 06.08;
  • Неман (под Березовкой) до 05.08;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;
  • Чепелево (под Слонимом) до 05.08;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;
  • Заслоново (под Лепелем) до 06.08.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: БеларусьвойнаУкраинаграница
Главное сегодня

"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке

Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно

Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Еленовку – совместное заявление

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный

фотоЗеленский представил нового командующего ССО

В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar

Все новости...
Беларусь
Беларусь отозвала посла в Британии и снижает уровень дипотношений
В АРМА передали активы белорусского предприятия на 4 миллиарда
В Україні арештували активів компаній РФ і Білорусі майже на 40 мільярдів – Нацполіція
Последние новости
03:04
Юг: авиация ВСУ 7 раз атаковала скопление живой силы и техники врага
02:40
Россияне обстреляли Никополь из РСЗО
01:58
После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой
01:38
Бразилия зафиксировала первую смерть от обезьяньей оспы
00:52
Украина ожидает от США средств "укрепления обороноспособности" – Резников
00:05
Зеленский дал совет тем, кто не выдерживает видеть зло россиян
23:51
"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке
23:44
Зеленский о Еленовке: Сознательное военное преступление, ООН и МККК должны реагировать
23:25
В Белом доме подтвердили, что Байден попытается во второй раз стать президентом
23:04
В ООН "потрясены" видео с пытками и убийством украинского пленного
Все новости...