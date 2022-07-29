Беларусь еще раз продолжила военные учения
Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа - общее количество таких "продолжений" составляет 14 недель.
Источник: "Белорусский Гаюн"
Детали: О продолжении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.
Это очередное продолжение учений в неделю продолжается в Беларуси с 29 апреля. В общей сложности Беларусь продолжает их уже 14 недель.
Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:
- Борисовский (227-й) до 06.08;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 06.08;
- Гожский (под Гродно) до 05.08;
- Брестский до 06.08;
- Репище (Осиповичи) до 05.08;
- Марьина Горка до 06.08;
- Лосвидо (под Витебском) до 06.08;
- Неман (под Березовкой) до 05.08;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;
- Чепелево (под Слонимом) до 05.08;
- Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;
- Заслоново (под Лепелем) до 06.08.
Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.