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Беларусь еще раз продолжила военные учения

Алена МазуренкоПятница, 29 июля 2022, 17:00
Беларусь еще раз продолжила военные учения
ФОТО GETTY IMAGES

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа - общее количество таких "продолжений" составляет 14 недель.

Источник: "Белорусский Гаюн"

Детали: О продолжении свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. Для некоторых полигонов выходным станет 30-31 июля.

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Это очередное продолжение учений в неделю продолжается в Беларуси с 29 апреля. В общей сложности Беларусь продолжает их уже 14 недель.

Отмечается, что "белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций", но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

 

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

ВИДЕО ДНЯ
  • Борисовский (227-й) до 06.08;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 06.08;
  • Гожский (под Гродно) до 05.08;
  • Брестский до 06.08;
  • Репище (Осиповичи) до 05.08;
  • Марьина Горка до 06.08;
  • Лосвидо (под Витебском) до 06.08;
  • Неман (под Березовкой) до 05.08;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 05.08;
  • Чепелево (под Слонимом) до 05.08;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 05.08;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 05.08;
  • Заслоново (под Лепелем) до 06.08.

Мониторинговая группа сообщает, что продолжает следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

Темы: БеларусьвойнаУкраинаграница
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