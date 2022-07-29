Російські дипломати поскаржились на блокування банківського рахунку у Швейцарії

Постійне представництво Росії при женевському відділенні ООН у п’ятницю поскаржилось на блокування швейцарським банком особистого рахунку керівника місії Гєннадія Гатілова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський РБК.

Згідно з повідомленням місії, в банку пояснили, що банківський рахунок було заблоковано "у зв'язку з офіційним статусом керівника дипмісії".

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Представництво Росії при структурах ООН у Женеві також стверджує, що Швейцарія нібито відмовилась від своєї політики нейтралітету, що "впливає не лише на двосторонню політико-економічну сферу, а й на повсякденне життя російської дипмісії".

"Низка банків, компаній зі страхування та технічного обслуговування автомашин, з якими у нас були давні партнерські відносини, вирішили відмовитися від контрактів, які були з нами, при цьому прямо кажучи причину – тому що ми з Росії", – нарікають російські дипломати.

На початку липня міністр фінансів Болгарії Асен Василев заявив, що країна відповідно до санкцій Європейського Союзу заморозила переказ з Росії до її посольства в Софії, який призначався для виплат зарплат.

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Раніше стало відомо, що посольство Росії у Швейцарії погрожує подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung, яка опублікувала матеріал із мемами на російського президента Владіміра Путіна та Володимира Зеленського.