Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские дипломаты пожаловались на блокировку банковского счета в Швейцарии

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 17:52

Постоянное представительство России при женевском отделении ООН в пятницу посетовало на блокирование швейцарским банком личного счета руководителя миссии Геннадия Гатилова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский РБК.

Согласно сообщению миссии, в банке объяснили, что банковский счет был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".

Представительство России при структурах ООН в Женеве также утверждает, что Швейцария якобы отказалась от своей политики нейтралитета, "влияющей не только на двустороннюю политико-экономическую сферу, но и на повседневную жизнь российской дипмиссии".

"Низка банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от контрактов, которые были с нами, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России", – сетуют российские дипломаты.

В начале июля министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что страна в соответствии с санкциями Европейского Союза заморозила перевод из России в ее посольство в Софии, предназначавшееся для выплат зарплат.

Ранее стало известно, что посольство России в Швейцарии угрожает подать в суд на швейцарскую газету Neue Zurcher Zeitung, опубликовавшую материал с мемами на российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: санкцииРосcия
Главное сегодня

После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой

"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке

Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно

Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Еленовку – совместное заявление

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный

фотоЗеленский представил нового командующего ССО

Все новости...
санкции
Руководство производителя ракет "Калибр" в полном составе не попало под санкции
Автоконцерн Stellantis из-за опасений санкций закрыл завод в Китае
Подсанкционный глава ВТБ Костин владеет в Европе недвижимостью на миллионы - СМИ
Последние новости
04:24
РФ засылает пропагандистов на оккупированные территории для подготовки псевдореферендумов – ISW
03:50
Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение" из-за рисков для Украины
03:04
Юг: авиация ВСУ 7 раз атаковала скопление живой силы и техники врага
02:40
Россияне обстреляли Никополь из РСЗО
01:58
После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой
01:38
Бразилия зафиксировала первую смерть от обезьяньей оспы
00:52
Украина ожидает от США средств "укрепления обороноспособности" – Резников
00:05
Зеленский дал совет тем, кто не выдерживает видеть зло россиян
23:51
"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке
23:44
Зеленский о Еленовке: Сознательное военное преступление, ООН и МККК должны реагировать
Все новости...