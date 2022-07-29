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Российские дипломаты пожаловались на блокировку банковского счета в Швейцарии

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 17:52

Постоянное представительство России при женевском отделении ООН в пятницу посетовало на блокирование швейцарским банком личного счета руководителя миссии Геннадия Гатилова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский РБК.

Согласно сообщению миссии, в банке объяснили, что банковский счет был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".

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Представительство России при структурах ООН в Женеве также утверждает, что Швейцария якобы отказалась от своей политики нейтралитета, "влияющей не только на двустороннюю политико-экономическую сферу, но и на повседневную жизнь российской дипмиссии".

"Низка банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от контрактов, которые были с нами, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России", – сетуют российские дипломаты.

В начале июля министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что страна в соответствии с санкциями Европейского Союза заморозила перевод из России в ее посольство в Софии, предназначавшееся для выплат зарплат.

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Ранее стало известно, что посольство России в Швейцарии угрожает подать в суд на швейцарскую газету Neue Zurcher Zeitung, опубликовавшую материал с мемами на российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Темы: санкцииРосcия
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