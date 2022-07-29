Будь сміливий, як Буча: "Антонов" присвоїв своїм літакам імена українських міст-героїв

Державне підприємство "Антонов" до Дня української державності присвоїло десяти своїм літакам імена міст-героїв України – Бучі, Маріуполя, Гостомеля, Харкова та інших.

Джерело: "Антонов" у Facebook

Дослівно держпідприємство: "З метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії РФ проти України, ДП "Антонов" долучається до комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine" – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв".

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Деталі: Відтепер повітряні судна ДП "Антонов" отримають наступні написи:

літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL.

У ДП зазначили, що ці літаки "на своїх крилах понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам".

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