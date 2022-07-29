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Будь сміливий, як Буча: "Антонов" присвоїв своїм літакам імена українських міст-героїв

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 18:19
Будь сміливий, як Буча: Антонов присвоїв своїм літакам імена українських міст-героїв
Ілюстрація з Facebook ДП "Антонов"

Державне підприємство "Антонов" до Дня української державності присвоїло десяти своїм літакам імена міст-героїв України – Бучі, Маріуполя, Гостомеля, Харкова та інших.

Джерело: "Антонов" у Facebook

Дослівно держпідприємство: "З метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії РФ проти України, ДП "Антонов" долучається до комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine" – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв".

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Деталі: Відтепер повітряні судна ДП "Антонов" отримають наступні написи:

  • літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;
  • Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;
  • Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;
  • Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;
  • Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;
  • Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;
  • Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;
  • Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;
  • Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
  • Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL.

У ДП зазначили, що ці літаки "на своїх крилах понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам".

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Теми: авіаУкраїнавійнаБуча
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