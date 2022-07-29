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Будь смел, как Буча: "Антонов" присвоил своим самолетам имена украинских городов-героев

Ирина БалачукПятница, 29 июля 2022, 18:19
Будь смел, как Буча: Антонов присвоил своим самолетам имена украинских городов-героев
Иллюстрация с Facebook ГП "Антонов"

Государственное предприятие "Антонов" ко Дню украинской государственности присвоило десяти своим самолетам имена городов-героев Украины – Бучи, Мариуполя, Гостомеля, Харькова и других.

Источник: "Антонов" в Facebook

Дословно госпредприятие: "С целью празднования Дня украинской государственности, чествования настоящего героизма, стойкости граждан нашей страны, проявленных ими в противостоянии массированной вооруженной агрессии РФ против Украины, ГП "Антонов" присоединяется к коммуникационной кампании "Be Brave Like Ukraine" – самолетам предприятия присваиваются имена городов-героев".

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Детали: Теперь воздушные суда ГП "Антонов" получат следующие надписи:

  • самолет Ан-124-100, бортовой номер UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
  • Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;
  • Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
  • Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
  • Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
  • Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
  • Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;
  • Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;
  • Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
  • Ан-178, UR-EXP: ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.

В ГП отметили, что эти самолеты "на своих крыльях понесут по миру новейшую историю украинцев, которые отдали все ради сохранения родины, дали мужественный отпор российским захватчикам".

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Темы: авиаУкраинавойнаБуча
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