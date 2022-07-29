Партизани у Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не викрали росіяни – радник мера

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті партизани підпалили поля з зерном, щоб росіяни не змогли його вкрасти.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Наша група спротиву "Немізіда" передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально.

Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полей біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька.

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А поруч - фортифікації, склади техники з БК та минні поля, яки з переляку понаробила мраZота.

Не потушити - не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна".