Партизани у Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не викрали росіяни – радник мера
П'ятниця, 29 липня 2022, 19:02
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті партизани підпалили поля з зерном, щоб росіяни не змогли його вкрасти.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "Наша група спротиву "Немізіда" передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально.
Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полей біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька.
А поруч - фортифікації, склади техники з БК та минні поля, яки з переляку понаробила мраZота.
Не потушити - не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна".
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