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Партизани у Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не викрали росіяни – радник мера

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 липня 2022, 19:02
Партизани у Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не викрали росіяни – радник мера
фото: ТГ Андрющенка

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті партизани підпалили поля з зерном, щоб росіяни не змогли його вкрасти. 

Джерело: Андрющенко у Telegram  

Пряма мова: "Наша група спротиву "Немізіда" передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально.
Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полей біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька.

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А поруч - фортифікації, склади техники з БК та минні поля, яки з переляку понаробила мраZота.

Не потушити - не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна".

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Теми: Маріупольокупаціявійна
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