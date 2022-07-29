Партизаны в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили россияне – советник мэра

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе партизаны подожгли поля с зерном, чтобы россияне не смогли его украсть.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Наша группа сопротивления "Немизида" передает очередной горячий привет оккупантам. Буквально.

Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей у Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска-Донецка.

А рядом - фортификации, склады техники с БК и минные поля, которые с испуга наделала мраZота.

Не потушить – не украсть. Надеемся, что огонь перебросится на базу мразот и будет прекрасный хлопок".