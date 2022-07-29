Партизаны в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили россияне – советник мэра
Пятница, 29 июля 2022, 19:02
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе партизаны подожгли поля с зерном, чтобы россияне не смогли его украсть.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Наша группа сопротивления "Немизида" передает очередной горячий привет оккупантам. Буквально.
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Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей у Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска-Донецка.
А рядом - фортификации, склады техники с БК и минные поля, которые с испуга наделала мраZота.
Не потушить – не украсть. Надеемся, что огонь перебросится на базу мразот и будет прекрасный хлопок".
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