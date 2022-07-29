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Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 19:21
ЄВГЕН ПЕРЕБИЙНІС. ФОТО З FACEBOOK

Кабінет міністрів України на засіданні у п’ятницю призначив колишнього посла в Чехії Євгена Перебийноса заступником міністра закордонних справ.

Як передає "Європейська правда", про це в Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Перебийноса з посади посла України в Чехії.

Євген Перебийніс очолював дипломатичне представництво України в Чехії з 2017 року, тобто п'ять років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири.

Зазначимо, що за даними німецьких ЗМІ на посаду заступника міністра закордонних справ претендував також нещодавно звільнений посол у Німеччині Андрій Мельник.

Як раніше повідомлялося, фаворит президента Чехії Мілоша Земана на пост посла в Україні Петр Пірунчик, ймовірно, не буде призначений в Київ.

Про те, як та чому відбувається дипломатична ротація, читайте в статті: Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?

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Теми: МЗСЧехія
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