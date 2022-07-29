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Новым замглавы МИД стал бывший посол в Чехии

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 19:21
ЕВГЕНИЙ ПЕРЕБИЙНИС. ФОТО С FACEBOOK

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу назначил бывшего посла в Чехии Евгения Перебийноса замминистра иностранных дел.

Как передает "Европейская правда", об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Перебийноса с должности посла Украины в Чехии.

Евгений Перебийнис возглавлял дипломатическое представительство Украины в Чехии с 2017 года, то есть пять лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре.

Отметим, что по данным немецких СМИ на должность замминистра иностранных дел претендовал также недавно уволенный посол в Германии Андрей Мельник.

Напомним, фаворит президента Чехии Милоша Земана на пост посла в Украине Петр Пирунчик, вероятно, не будет назначен в Киев.

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Темы: МИДЧехия
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