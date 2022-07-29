США додали до санкційного списку двох громадян і чотири компанії з РФ

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у п’ятницю розширило санкційний перелік, додавши до нього дві фізичні та чотири юридичні особи з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До санкційного списку потрапили громадянка РФ Наталія Бурлінова та пов'язаний з нею Центр підтримки та розвитку громадських ініціатив "Креативна дипломатія", а також Алєксандр Іонов та пов'язані з ним "Антиглобалістський рух Росії", ТОВ "Іонів Трансконтиненталь" та інформаційне агентство Stop-Imperialism.

Як писала газета "День", Наталія Бурлінова – випускниця Московського державного інституту міжнародних відносин. Свою кар’єру починала в "Рособоронекспорті" – єдиному в Росії контрольованому державою посереднику у сфері експорту та імпорту військових товарів, технологій та послуг. Бурлінова також працювала в "РИА Новости", зокрема в його бюро у Вашингтоні, та менеджером програми російського Фонду Горчакова.

Зазначимо, що проєкти Центру підтримки та розвитку громадських ініціатив "Креативна дипломатія" були особисто підтримані міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.

Що стосується Алєксандра Іонова, то він, згідно з профайлом російського видання "Медуза", прихильник "Антимайдану" і засновник "Антиглобалістського руху", що ставить за мету підтримку "країн і народів, які протистоять диктату однополярного світу і прагнуть запропонувати альтернативну порядок денний".

Розслідування InformNapalm довело причетність Іонова до "фабрики тролів", яка поширювала російську пропаганду в країнах Латинської Америки, зокрема Венесуелі. Крім того, він просував інтереси РФ у Сирії та організовував "міжнародні форуми" за участі бойовиків самопроголошеної "ДНР".

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Нагадаємо, у червні Управління з контролю за іноземними активами США додало до санкційного переліку трьох громадян України, Росії та Швеції, двох із яких пов’язують із "Російським імперським рухом".