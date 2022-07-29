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США добавили в санкционный список двух граждан и четыре компании из РФ

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 19:29
фото Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в пятницу расширило санкционный перечень, добавив к нему два физических и четыре юридических лица из России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В санкционный список попали гражданка РФ Наталья Бурлинова и связанный с ней Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", а также Александр Ионов и связанные с ним "Антиглобалистское движение России", ООО "Ионов Трансконтиненталь" и информационное агентство Stop -Империализм.

Как писала газета "День", Наталья Бурлинова – выпускница Московского государственного института международных отношений. Свою карьеру начинала в "Рособоронэкспорте" – единственном в России контролируемом государством посреднике в сфере экспорта и импорта военных товаров, технологий и услуг. Бурлинова также работала в "РИА Новости", в частности, в его бюро в Вашингтоне, и менеджером программы российского Фонда Горчакова.

Проекты Центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" были лично поддержаны министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Что касается Александра Ионова, то он, согласно профайлу российского издания "Медуза", сторонник "Антимайдана" и основатель "Антиглобалистского движения", ставящего целью поддержку "стран и народов, противостоящих диктату однополярного мира и стремящихся предложить альтернативную повестку дня".

Расследование InformNapalm доказало причастность Ионова к "фабрике троллей", распространявшей российскую пропаганду в странах Латинской Америки, в частности Венесуэле. Кроме того, он продвигал интересы РФ в Сирии и организовывал "международные форумы" с участием самопровозглашенной боевиков "ДНР".

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Напомним, в июне Управление по контролю за иностранными активами США добавило в санкционный список трех граждан Украины, России и Швеции, двоих из которых связывают с "Русским имперским движением".

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Темы: СШАсанкцииРосcия
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