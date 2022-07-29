Блінкен і Лавров вперше з середини лютого провели телефонну розмову

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляють низка західних кореспондентів, у тому числі CNN, цитуючи слова Блінкена у спілкуванні зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

Як пише кореспондентка CNN Кілі Артвуд, Блінкен розповів, що мав телефонну розмову з Лавровим, і це була "щира й пряма розмова". Він закликав Лаврова погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США – Пола Уілана й баскетболістку Брітні Ґрайнер. Говорили також про розблокування експорту зерна з України через Чорне море, також Блінкен висловив позицію США з приводу намірів Росії анексувати нові українські території.

Доповнено. Блінкен розповів журналістам, що переконував Лаврова погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США – Пола Уілана й баскетболістку Брітні Ґрайнер.

Також він закликав Лаврова від імені багатьох країн світу виконувати те, на що Росія погодилася у Стамбулі, та уможливити експорт зерна з українських портів через Чорне море.

"Важливо, що він почув напряму від мене від імені багатьох країн очікування того, що Росія зробить наступні кроки згідно з домовленостями і припинить блокаду та дозволить кораблям пройти", - зазначив держсекретар.

Крім того, він попередив Росію про наслідки, якщо Кремль продовжить реалізовувати свої плани щодо анексії нових територій України.

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"Я чітко виклав, які їхні дії ми передбачаємо у наступні тижні й місяці, включно з псевдореферендумами на цих українських територіях, спроби імітувати, ніби населення цих територій хоче приєднання до Росії та виконувати політичні цілі Путіна - захопити стільки території України, скільки вийде, та намагатися знищити Україну як незалежну суверенну державу… Важливо, щоб росіяни чули від нас напряму, що з цим не змиряться і Росії, якщо вона продовжить реалізовувати ці плани, доведеться заплатити додаткову ціну", - сказав Ентоні Блінкен.

У середу Блінкен казав, що має наміри поспілкуватися з Лавровим ближчим часом.

Востаннє державний секретар США і міністр закордонних справ Росії вели телефонні переговори 12 лютого, за два тижні до повномасштабного російського наступу на Україну. У Держдепі тоді повідомили, що Блінкен висловив Лаврову побоювання США з приводу того, що Росія може почати нову збройну агресію проти України найближчими днями.