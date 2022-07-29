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Блинкен и Лавров впервые с середины февраля провели телефонный разговор

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 20:46
БЛИНКЕН И ЛАВРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели первый телефонный разговор с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщают ряд западных корреспондентов, в том числе CNN, цитируя слова Блинкена в общении со СМИ, пишет "Европейская правда".

Как пишет корреспондентка CNN Кили Артвуд, Блинкен рассказал, что имел телефонный разговор с Лавровым, и это был "искренний и прямой разговор". Он призвал Лаврова согласиться на предложение США об освобождении двух незаконно задержанных в России граждан США – Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер. Говорили также о разблокировании экспорта зерна из Украины через Черное море, также Блинкен высказал позицию США по поводу намерений России аннексировать новые украинские территории.

Дополнено. Блинкен рассказал журналистам, что убеждал Лаврова согласиться на предложение США об освобождении двух незаконно задержанных в России граждан США – Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер.

Также он призвал Лаврова от имени многих стран мира выполнять то, на что Россия согласилась в Стамбуле, и сделать возможным экспорт зерна из украинских портов через Черное море.

"Важно, что он услышал напрямую от меня от имени многих стран ожидания того, что Россия предпримет следующие шаги согласно договоренностям, прекратит блокаду и позволит кораблям пройти", - отметил госсекретарь.

Кроме того, он предупредил Россию о последствиях, если Кремль продолжит реализовывать свои планы по аннексии новых территорий Украины.

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"Я четко изложил, какие их действия мы предвидим в последующие недели и месяцы, включая псевдореферендумы на этих украинских территориях, попытки имитировать, будто население этих территорий хочет присоединения к России, и выполнять политические цели Путина - захватить столько территории Украины, сколько получится, и пытаться уничтожить Украину как независимое суверенное государство… Важно, чтобы россияне слышали от нас напрямую, что с этим не смирятся и России, если она продолжит реализовывать эти планы, придется заплатить дополнительную цену", – сказал Энтони Блинкен.

В среду Блинкен сообщил, что намерен пообщаться с Лавровым в ближайшее время.

Последний раз государственный секретарь США и министр иностранных дел России вели телефонные переговоры 12 февраля, за две недели до полномасштабного российского наступления на Украину. В Госдепе тогда сообщили, что Блинкен выразил Лаврову опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

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Темы: СШАРосcияЛавров
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