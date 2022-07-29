У США висунули обвинувачення "антиглобалісту" з РФ через втручання у вибори

Офіс Федерального бюро розслідувань у місті Тампа американського штату Флорида у п’ятницю оприлюднив обвинувальний акт щодо громадянина РФ Алєксандра Іонова за підозрою у втручанні в американські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства юстиції США.

Іонова звинувачують в організації "багаторічної іноземної кампанії зловмисного впливу, яка використовувала різні політичні групи США, щоб сіяти розбрат, поширювати проросійську пропаганду та втручатися у вибори в Сполучених Штатах".

Стверджується, що принаймні з грудня 2014 року до березня 2022 року Іонов разом із щонайменше трьома посадовцями РФ брав участь у багаторічній інформаційній кампанії проти Сполучених Штатів.

Працюючи під наглядом ФСБ і за підтримки російського уряду, він вербував у США "політичні групи", зокрема у Флориді, Джорджії та Каліфорнії, які контролював від імені ФСБ шляхом фінансової підтримки.

Ці "політичні групи" поширювали у США проросійську пропаганду, імітували співпрацю з Росією, їхня діяльність висвітлювалася в пропагандистських ЗМІ. Так, у травні 2015 року Іонов оплатив поїздку до Росії керівника "політичної групи" з Флориди для налагодження "майбутньої співпраці" з очолюваним Іоновим "Антиглобалістським рухом".

А в січні 2016 року обвинувачений профінансував протестний тур чотирма містами США, здійснений "політичною групою" з Флориди на підтримку "Петиції щодо злочину геноциду проти африканського народу в Сполучених Штатах", яку вона за вказівкою Іонова передала в ООН. Аналогічні кампанії відбулися у2017 і 2019 роках.

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Обвинувачення цитує листування Іонова, яке доводить його зв’язок із російською Федеральною службою безпеки, безпосередньо причетною до організації підривної діяльності у США.

Після вторгнення Росії в Україну "політична група" з Флориди неодноразово обговорювала з Іоновим воєнні дії, де росіянин зокрема стверджував, що "кожен, хто підтримує Україну, також підтримує нацизм і перевагу білої раси".

Іонова звинувачують у змові з тим, щоб громадяни США діяли як незаконні агенти російського уряду. У разі доведення вини йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Зазначимо, що Алєксандр Іонов, згідно з профайлом російського видання "Медуза", є прихильником "Антимайдану" і засновник "Антиглобалістського руху", що ставить за мету підтримку "країн і народів, які протистоять диктату однополярного світу і прагнуть запропонувати альтернативну порядок денний".

Розслідування InformNapalm довело причетність Іонова до "фабрики тролів", яка поширювала російську пропаганду в країнах Латинської Америки, зокрема Венесуелі. Крім того, він просував інтереси РФ у Сирії та організовував "міжнародні форуми" за участі бойовиків самопроголошеної "ДНР".

Раніше в п'ятницю міністерство фінансів США запровадило санкції проти Іонова та пов'язані з ним "Антиглобалістський рух Росії", ТОВ "Іонів Трансконтиненталь" та інформаційне агентство Stop-Imperialism.