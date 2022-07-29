В США выдвинули обвинение "антиглобалисту" из РФ из-за вмешательства в выборы

Офис Федерального бюро расследований в городе Тампа американского штата Флорида в пятницу обнародовал обвинительный акт в отношении гражданина РФ Александра Ионова по подозрению во вмешательстве в американские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства юстиции США.

Ионов обвиняется в организации "многолетней иностранной кампании злонамеренного влияния, которая использовала различные политические группы США, чтобы сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах".

Утверждается, что по крайней мере с декабря 2014 года по март 2022 года Ионов вместе с по меньшей мере тремя чиновниками РФ принимал участие в многолетней информационной кампании против Соединенных Штатов.

Работая под надзором ФСБ и при поддержке российского правительства, он вербовал в США "политические группы", в частности во Флориде, Джорджии и Калифорнии, контролируемых от имени ФСБ путем финансовой поддержки.

Эти "политические группы" распространяли в США пророссийскую пропаганду, имитировали сотрудничество с Россией, их деятельность освещалась в пропагандистских СМИ. Так, в мае 2015 года Ионов оплатил поездку в Россию руководителя "политической группы" из Флориды для налаживания "будущего сотрудничества" с возглавляемым Ионовым "Антиглобалистским движением".

А в январе 2016 года обвиняемый профинансировал протестный тур четырьмя городами США, осуществленный "политической группой" из Флориды в поддержку "Петиции по преступлению геноцида против африканского народа в Соединенных Штатах", которую она по указанию Ионова передала в ООН. Аналогичные кампании прошли в 2017 и 2019 годах.

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Обвинение цитирует переписку Ионова, доказывающую его связь с российской Федеральной службой безопасности, непосредственно причастной к организации подрывной деятельности в США.

После вторжения России в Украину "политическая группа" из Флориды неоднократно обсуждала с Ионовым военные действия, где россиянин, в частности, утверждал, что "каждый, кто поддерживает Украину, также поддерживает нацизм и превосходство белой расы".

Ионов обвиняется в сговоре с тем, чтобы граждане США действовали как незаконные агенты российского правительства. В случае доказательства вины ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Александр Ионов, согласно профайлу российского издания "Медуза", является сторонником "Антимайдана" и основателем "Антиглобалистского движения", ставящего целью поддержку "стран и народов, противостоящих диктату однополярного мира и стремящихся предложить альтернативную повестку дня".

Расследование InformNapalm доказало причастность Ионова к "фабрике троллей", распространявшей российскую пропаганду в странах Латинской Америки, в частности Венесуэле. Кроме того, он продвигал интересы РФ в Сирии и организовывал "международные форумы" с участием самопровозглашенной боевиков "ДНР".

Ранее в пятницу министерство финансов США ввело санкции против Ионова и связанных с ним "Антиглобалистского движения России", ООО "Ионов Трансконтиненталь" и информационного агентства Stop-Imperialism.