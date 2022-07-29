Євродепутати вимагають зібратися для обговорення расистських заяв Орбана

53 євродепутати у п’ятницю звернулися до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли з вимогою скликати термінову сесію інституції для обговорення останніх заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це йдеться в тексті звернення, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Підписанти листа до президентки Європарламенту стверджують, що "останніми днями уряд Орбана в Угорщині вкотре змінився на гірше". Вони згадують і надання угорському прем’єру надзвичайних повноважень, і його заяви про "змішування рас".

"Це є явним порушенням норм і цінностей, викладених у Європейських договорах, і нагадує нам про найпохмуріші дні європейської історії. Європейський Союз не може дозволити такій риториці розвиватися, а також ми не можемо дозволити – особливо в ці часи геополітичного напруження – політичним лідерам із такими відверто расистськими та антидемократичними планами ухвалювати рішення щодо політики ЄС", – йдеться в зверненні.

Євродепутати нагадують, що у 2018 році проголосували за запуск процедури, передбаченої статтею 7 Договору про Європейський Союз – вона дозволяє тимчасово призупиняти право голосу держави-члена в ЄС, якщо та визнана винною в порушенні Договору. Але Рада ЄС так і не ухвалила свого рішення щодо цього.

"Ми вважаємо, що цей серйозний момент вимагає спеціального екстреного засідання парламенту (на пленарному засіданні чи в комітеті), щоб переконати Раду та Комісію взяти на себе відповідальність за захист демократії в Угорщині та в Європейському Союзі в цілому", – підсумовують автори звернення.

Нагадаємо, в суботу в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

ВІДЕО ДНЯ

Потім радниця прем’єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним після скандальної промови про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Сам Орбан відреагував публічним листом-відповіддю своїй радниці, заявивши, що його не можна "справді серйозно звинувачувати в расизмі після 20 років спільної роботи".

Читайте також: Угорщина обрала ізоляцію. Все про нову ідеологію Орбана, яку порівнюють з нацизмом