Евродепутаты требуют собраться для обсуждения расистских заявлений Орбана

53 евродепутата в пятницу обратились к президентке Европейского парламента Роберте Метсоле с требованием созвать срочную сессию института для обсуждения последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом говорится в тексте обращения, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Подписанты письма к президентке Европарламента утверждают, что "в последние дни правительство Орбана в Венгрии в очередной раз изменилось к худшему". Они упоминают и предоставление венгерскому премьеру чрезвычайных полномочий, и его заявления о "смешении рас".

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"Это явное нарушение норм и ценностей, изложенных в Европейских договорах, и напоминает нам о самых мрачных днях европейской истории. Европейский Союз не может позволить такой риторике развиваться, а также мы не можем позволить – особенно в эти времена геополитического напряжения – политическим лидерам с такими откровенно расистскими и антидемократическими планами принимать решения по политике ЕС", – говорится в обращении.

Евродепутаты напоминают, что в 2018 году проголосовали за запуск процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском Союзе – она позволяет временно приостанавливать право голоса государства-члена в ЕС, если тот признан виновным в нарушении Договора. Но Совет ЕС так и не принял своего решения по этому поводу.

"Мы считаем, что этот серьезный момент требует специального экстренного заседания парламента (на пленарном заседании или в комитете), чтобы убедить Совет и Комиссию взять на себя ответственность за защиту демократии в Венгрии и Европейском Союзе в целом", - заключают авторы обращения.

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Напомним, в субботу в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Затем советница премьер-министра Венгрии Жужа Хегедюш публично заявила о решении прекратить сотрудничество с ним после скандальной речи о "чистоте нации" и "упадке Европы".

Сам Орбан отреагировал публичным ответным письмом своей советницы, заявив, что его нельзя "действительно серьезно обвинять в расизме после 20 лет совместной работы".

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