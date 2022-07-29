Керівник партії став на захист глави МЗС Бельгії, яка їздила до Криму за російські кошти

Лідер Реформаторського руху Бельгії Жорж-Луї Буше, за чиєю квотою була призначена міністерка закордонних справ Аджа Лябіб, вважає недоречною її критику через поїздку до Криму у 2021 році за кошти російського фонду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це абсурдне й низькопробне бичування повинне припинитися. "Маленький світ" обурює, що надзвичайна жінка, як-от Аджа Лябіб, може володіти такою великою кількістю навичок, знань і, понад усе, мати життєвий досвід, який вони (її критики) не мають", – написав Буше у Twitter.

Лідера Реформістського руху обурила стаття у бельгійському виданні Het Nieuwsblad, де дії Лябіб розкритикували два колишні міністри закордонних справ Бельгії – Карел де Гюхт та Віллі Клаас.

Вони заявили, що поїздка Лябіб у Крим "руйнує імідж" країни і "дорівнює серйозній втраті довіри" тоді, як відносини з Україною є дуже важливими.

Буше натомість пригадує, як Клаас був змушений піти у відставку з посади генерального секретаря НАТО у 1995 році через корупційний скандал, а де Гюхт – "примножував дипломатичні інциденти, роблячи помилки".

"Вони хотіли невеликої бійки… На жаль, на спинах інших. Шкода, що до цього дійшло. Станьмо ж трохи серйознішими і, якщо хтось тут знудився, дамо їм провести реальний аналіз актуальних питань, а не цю закидальницьку гру", – додав політик.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ України через дипломатичні канали з бельгійською стороною з’ясовує, як саме нова глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб їздила до окупованого Криму влітку 2021 року, коли ще була журналісткою.

Водночас у міністерстві позитивно відзначили запевнення міністерки Лябіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Аджа Лябіб влітку 2021 року їздила до окупованого Криму на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського.

Вона не приховувала цього факту і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах, але це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС. З відкритих джерел невідомо, чи вона прибула на півострів через "Чонгар", чи через Росію.

Читайте також: Ефект Додона. Як глава МЗС Бельгії відмовляється вибачатися за візит у окупований Крим.