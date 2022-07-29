Руководитель партии встал в защиту главы МИД Бельгии, которая ездила в Крым за российские средства

Лидер Реформаторского движения Бельгии Жорж-Луи Буше, по чьей квоте была назначена министр иностранных дел Аджа Лябиб, считает неуместной ее критику из-за поездки в Крым в 2021 году за средства российского фонда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это абсурдное и низкопробное бичевание должно прекратиться. "Маленький мир" возмущает, что у чрезвычайной женщины, таких как Аджа Лябиб, может обладать таким множеством навыков, знаний и, прежде всего, иметь жизненный опыт, который они (ее критики) не имеют ", – написал Буше в Twitter.

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Лидера Реформистского движения возмутила статья в бельгийском издании Het Nieuwsblad, где действия Лябиб раскритиковали два бывших министра иностранных дел Бельгии – Карел де Гюхт и Вилли Клаас. Они заявили, что поездка Лябиб в Крым "разрушает имидж" страны и "равна серьезной потере доверия" тогда, как отношения с Украиной очень важны.

Буше вспоминает, как Клаас был вынужден уйти в отставку с поста генерального секретаря НАТО в 1995 году из-за коррупционного скандала, а где Гюхт – "умножал дипломатические инциденты, совершая ошибки".

"Они хотели небольшой драки… К сожалению, на спинах других. Жаль, что до этого дошло. Станем же немного серьезнее и, если кто-то здесь скучал, дадим им провести реальный анализ актуальных вопросов, а не эту закидательскую игру", – добавил политик.

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Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины через дипломатические каналы с бельгийской стороной выясняет, как именно новая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб ездила в оккупированный Крым летом 2021 года, когда еще была журналисткой.

В то же время, в министерстве положительно отметили заверения министра Лябиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России.

Напомним, что недавно стало известно, что Аджа Лябиб летом 2021 года ездила в оккупированный Крым на фестиваль "Глобальные ценности", который организует Севастопольский академический российский драматический театр имени Луначарского.

Она не скрывала этого факта и открыто рассказывала о поездке в соцсетях и телеэфирах, но это не получило широкой огласки до ее назначения на должность главы МИД. Из открытых источников неизвестно, прибыла ли она на полуостров через "Чонгар", или через Россию.

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