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США "дуже скоро" оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 22:29

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кірбі зазначив, що новий пакет військової допомоги буде оголошено "дуже скоро", але відмовився уточнювати, що увійде до його складу. Відомо, що йтиметься про виділення зброї із наявних запасів армії США указом президента.

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"Загалом можете очікувати (в новому пакеті військової допомоги) побачити ті ж речі, що й у військовій допомозі, яку ви вже бачили", – додав представник Білого дому.

Нагадаємо, 22 липня США офіційно повідомили про виділення нового і наразі останнього пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.

Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив 20 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

ВІДЕО ДНЯ

Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку адміністрації Джо Байдена наразі становить 8,2 мільярда доларів.

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Теми: СШАзброяУкраїна
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