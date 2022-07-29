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США "очень скоро" объявят о новом пакете военной помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 22:29

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кирби отметил, что новый пакет военной помощи будет объявлен "очень скоро", но отказался уточнять, что войдет в его состав. Известно, что речь пойдет о выделении оружия из запасов армии США указом президента.

"В общем, можете ожидать (в новом пакете военной помощи) увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Общий объем военной помощи Украине со стороны администрации Джо Байдена составляет 8,2 миллиарда долларов.

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Темы: СШАоружиеУкраина
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