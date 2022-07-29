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США "очень скоро" объявят о новом пакете военной помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 22:29

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кирби отметил, что новый пакет военной помощи будет объявлен "очень скоро", но отказался уточнять, что войдет в его состав. Известно, что речь пойдет о выделении оружия из запасов армии США указом президента.

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"В общем, можете ожидать (в новом пакете военной помощи) увидеть те же вещи, что и в военной помощи, которую вы уже видели", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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Общий объем военной помощи Украине со стороны администрации Джо Байдена составляет 8,2 миллиарда долларов.

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Темы: СШАоружиеУкраина
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