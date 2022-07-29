Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі підтвердили, що Байден спробує вдруге стати президентом

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 23:25
Джо Байден, фото Getty Images

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у п’ятницю підтвердила наміри президента США Джозефа Байдена вдруге брати участь у виборах на найвищу посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент має намір брати участь у виборах у 2024 році. До 2024 року ще дуже багато часу. Ми продовжимо займатися справами американського народу", – зазначила Жан-П’єр.

Заява пролунала на тлі повідомлень, що понад 60% виборців у США, зокрема 30% прихильників Демократичної партії, вважають, що Джо Байден не повинен балотуватися на посаду президента вдруге.

79-річний Джо Байден, який став найстаршим президентом в історії США, раніше публічно не підтверджував свого наміру брати участь у виборах у 2024 році, але про це не раз говорили ЗМІ з посиланням на джерела.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 45-ий президент США Дональд Трамп також ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.

Останнє опитування The New York Times показує, що його кандидатуру наразі не підтримує половина республіканців.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БайденСШАвибори
Головне сьогодні

фото Росіяни вдарили по училищу у Харкові з С-300, виникла велика пожежа – мер

Втрати росіян: за добу знищили майже дві сотні окупантів і 10 танків

доповнено Спартц закликала ООН призупинити "зернову угоду" через ризики для України

Після розмови з Лавровим Блінкен поговорив з Кулебою

"Нелюдські, варварські акти": ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці

Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ - достатньо

Усі новини...
Байден
Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння через зосередження влади в руках Єрмака
Зеленська робила тест на Covid перед зустріччю з Байденом, зробить ще один
У Байдена виявили COVID-19
Останні новини
10:10
Британська розвідка відзначає збільшення тиску Москви на її ставлеників на півдні України
10:00
фото Росіяни вдарили по училищу у Харкові з С-300, виникла велика пожежа – мер
09:48
Втрати росіян: за добу знищили майже дві сотні окупантів і 10 танків
09:33
мапа (оновлено)Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
09:22
Які послуги можуть отримати вагітні українки у Європі – пояснює МОЗ
09:19
фото, відеоВ Енергодарі пролунав вибух перед готелем, де живуть окупанти: спалили техніку РФ
09:12
Боррель: Дуже скоро Путіну доведеться обирати між зброєю і маслом для народу
09:04
Росіяни вночі обстріляли Миколаїв: є загиблий і поранені
08:42
РФ хоче виміняти американців на засудженого у Німеччині за вбивство чеченського командира – ЗМІ
08:33
фото ЗСУ вразили розвідгрупу росіян біля Верхньокам’янського – Гайдай
Усі новини...