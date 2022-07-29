У Білому домі підтвердили, що Байден спробує вдруге стати президентом

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у п’ятницю підтвердила наміри президента США Джозефа Байдена вдруге брати участь у виборах на найвищу посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент має намір брати участь у виборах у 2024 році. До 2024 року ще дуже багато часу. Ми продовжимо займатися справами американського народу", – зазначила Жан-П’єр.

Заява пролунала на тлі повідомлень, що понад 60% виборців у США, зокрема 30% прихильників Демократичної партії, вважають, що Джо Байден не повинен балотуватися на посаду президента вдруге.

79-річний Джо Байден, який став найстаршим президентом в історії США, раніше публічно не підтверджував свого наміру брати участь у виборах у 2024 році, але про це не раз говорили ЗМІ з посиланням на джерела.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 45-ий президент США Дональд Трамп також ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.

Останнє опитування The New York Times показує, що його кандидатуру наразі не підтримує половина республіканців.