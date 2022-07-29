Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белом доме подтвердили, что Байден попытается во второй раз стать президентом

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 23:25
Джо Байден, фото Getty Images

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу подтвердила намерения президента США Джозефа Байдена во второй раз принимать участие в выборах на высшую должность.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. До 2024 года очень много времени. Мы продолжим заниматься делами американского народа", - отметила Жан-Пьер.

Заявление прозвучало на фоне сообщений, что более 60% избирателей в США, в том числе 30% сторонников Демократической партии, считают, что Джо Байден не должен баллотироваться на пост президента во второй раз.

79-летний Джо Байден, ставший старейшим президентом в истории США, ранее публично не подтверждал своего намерения участвовать в выборах в 2024 году, но об этом не раз говорили СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, ранее стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп также принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда объявит о начале кампании.

Последний опрос The New York Times показывает, что его кандидатуру пока не поддерживает половина республиканцев.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: БайденСШАвиборы
Главное сегодня

На четырех направлениях ВСУ отбили вражеские штурмы – сводка

дополнено Спартц призвала ООН приостановить "зерновое соглашение" из-за рисков для Украины

После разговора с Лавровым Блинкен побеседовал с Кулебой

"Нечеловеческие, варварские акты": ЕС об убийстве украинских пленных в Еленовке

Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно

Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Еленовку – совместное заявление

Все новости...
Байден
Спартц в новом письме Байдену выражает обеспокоенность из-за сосредоточения власти в руках Ермака
Зеленская делала тест на Covid перед встречей с Байденом, сделает еще один
У Байдена обнаружили COVID-19
Последние новости
10:10
Британская разведка отмечает увеличение давления Москвы на ее ставленников на юге Украины
10:00
фотоРоссияне ударили по училищу в Харькове из С-300, возник большой пожар – мэр
09:48
Потери россиян: за сутки уничтожили около двухсот оккупантов и 10 танков
09:33
карта (обновлено)Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу
09:22
Какие услуги могут получить беременные украинки в Европе – объясняет Минздрав
09:19
фото, видеоВ Энергодаре раздался взрыв перед гостиницей, где живут оккупанты: сожгли технику РФ
09:12
Боррель: Очень скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа
09:04
Россияне ночью обстреляли Николаев: есть погибший и раненые
08:42
РФ хочет выменять американцев на осужденного в Германии за убийство чеченского командира – СМИ
08:33
фото ВСУ поразили разведгруппу россиян возле Верхнекаменского – Гайдай
Все новости...