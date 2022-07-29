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В Белом доме подтвердили, что Байден попытается во второй раз стать президентом

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 23:25
В Белом доме подтвердили, что Байден попытается во второй раз стать президентом
Джо Байден, фото Getty Images

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу подтвердила намерения президента США Джозефа Байдена во второй раз принимать участие в выборах на высшую должность.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. До 2024 года очень много времени. Мы продолжим заниматься делами американского народа", - отметила Жан-Пьер.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений, что более 60% избирателей в США, в том числе 30% сторонников Демократической партии, считают, что Джо Байден не должен баллотироваться на пост президента во второй раз.

79-летний Джо Байден, ставший старейшим президентом в истории США, ранее публично не подтверждал своего намерения участвовать в выборах в 2024 году, но об этом не раз говорили СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, ранее стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп также принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда объявит о начале кампании.

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Последний опрос The New York Times показывает, что его кандидатуру пока не поддерживает половина республиканцев.

Темы: БайденСШАвиборы
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