На будинок у Бєлгороді впала частина ракети російського ЗРГК "Панцир" - The Insider
У багатоповерхівку в Бєлгороді влучила частина ракети російського ЗРПК "Панцир", упевнені журналісти-дослідники. Україна не має такої зброї..
Джерело: The Insider
Деталі: Журналістам цю інформацію підтвердив військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.
Фотографія ракети, що потрапила в будинок, була опублікована в Telegram-каналі "Жесть Бєлгород".
Передісторія: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді була серія "гучних звуків". Наразі повідомляється про 4 загиблих.
При цьому Гладков не уточнив, що саме сталося: за його словами, у місті "імовірно спрацювала система ППО", але що стало причиною пожеж, губернатор не повідомив.
У російському місті Курськ також вночі чули вибухи, губернатор повідомив, що працювала ППО.