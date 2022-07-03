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На будинок у Бєлгороді впала частина ракети російського ЗРГК "Панцир" - The Insider

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 13:31
фото: "жесть белгород"

У багатоповерхівку в Бєлгороді влучила частина ракети російського ЗРПК "Панцир", упевнені журналісти-дослідники. Україна не має такої зброї..

Джерело: The Insider

Деталі: Журналістам цю інформацію підтвердив військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.

Фотографія ракети, що потрапила в будинок, була опублікована в Telegram-каналі "Жесть Бєлгород".

Передісторія: Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді була серія "гучних звуків". Наразі повідомляється про 4 загиблих.

При цьому Гладков не уточнив, що саме сталося: за його словами, у місті "імовірно спрацювала система ППО", але що стало причиною пожеж, губернатор не повідомив.

У російському місті Курськ також вночі чули вибухи, губернатор повідомив, що працювала ППО.

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Теми: Росіяпропагандавійна
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