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У Бєлгороді загинула родина з Харківщини – голова ОТГ

Катерина ТищенкоНеділя, 3 липня 2022, 17:45
У Бєлгороді загинула родина з Харківщини – голова ОТГ
частина ракети російського ЗРПК "Панцир", фото телеграм-каналу "Жесть Белгород"

У російському Бєлгороді в ніч на неділю внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, загинула родина з села Цупівка Дергачівського району Харківської області.

Джерело: голова Дергачівської територіальної громади В’ячеслав Задоренко в Facebook, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков у відео в Telegram

Дослівно Задоренко: "Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки – 3 людини, зокрема й маленька дитина".

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Деталі: Голова ОТГ повідомив, що ця інформація надійшла від "вимушених переселенців".

"Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів вимушені були тікати від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", – зазначив він.

Разом з тим, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що в ніч на неділю нібито внаслідок влучення залишків української ракети в Бєлгороді загинуло 4 осіб, з яких троє громадян України і один – громадянин РФ. Також поранено 4 людей, серед них дитина.

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Гладков заявляє, що нібито Україна нанесла удар трьома некерованими ракетами "Точка У", і їх було збито, але частково зруйнована ракета впала на житловий квартал.

Хоча раніше розслідувачі з’ясували, що в багатоповерхівку в Бєлгороді влучила частина ракети російського ЗРПК "Панцир", Україна не має такої зброї.

Що передувало: У ніч на неділю Гладков повідомив про вибухи в Бєлгороді. За його словами, спрацювала ППО.

Згодом Гладков повідомив, що  троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.   

Теми: РосіяХарківська областьвибух
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