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Зеленський про Лисичанськ: На околицях ідуть бої, РФ не має остаточного контролю

Катерина ТищенкоНеділя, 3 липня 2022, 18:45
Володимир Зеленський, фото ОП

На околицях Лисичанська Луганської області йдуть бої, але місто не перебуває остаточно під контролем російської армії.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у неділю, повідомляє Суспільне

Деталі: Президент зазначив, що в Лисичанську ситуація складна, але сказати остаточно, що місто перебуває під контролем російської армії, не можна.

Пряма мова: "Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, і це є правда, це слабке наше місце".

Більше деталей: Водночас президент наголосив, що уряд та Збройні сили України роблять усе можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї, яка дасть можливість мати вогневу перевагу та більше тиснути на Росію на Лисичанському напрямку.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, вони зрозумілі. Але ви повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які вже повністю зруйновані були: такі місця, які ви знаєте, передавалися, вибачте за таке порівняння. Передавались з однієї сторони іншій щоденно", — додав Зеленський.

Що передувало: Вранці 3 липня стало відомо, що окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.

Теми: ЛисичанськЗеленськийвійна
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