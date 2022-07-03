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Зеленський прокоментував відступ із Лисичанська

Катерина ТищенкоНеділя, 3 липня 2022, 22:54
Зеленський прокоментував відступ із Лисичанська
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські війська повернуться в Лисичанськ завдяки тактиці та постачанню сучасної зброї.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "…Ми бережемо життя воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування армії й забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанська, це означає тільки одне – що ми повернемось завдяки нашій тактиці, нарощуванню постачання сучасної зброї".

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Деталі: Зеленський запевнив, що "Україна нічого не віддає".

"А коли хтось у Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні", - зазначив президент, маючи на увазі міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який у неділю доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області.

Президент наголосив, що Україна поступово рухається вперед і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі.

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"Зміїний – тому гарний приклад. Буде день, коли те ж саме скажемо і про Донбас", – сказав він.

Що передувало: У неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Теми: ЗеленськийЛисичанськЛуганська область
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