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Зеленський дав пораду тим, хто не витримує бачити зло росіян

Катерина ТищенкоСубота, 30 липня 2022, 00:05
Зеленський дав пораду тим, хто не витримує бачити зло росіян
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав тих, хто не витримує інформації про жорстокість росіян, ще більше допомагати обороні України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Російський терор направлений передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші оборонці дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути і ми з вами.

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Наші емоції, наша спільна воля боротись повинні бути сильними до самої нашої перемоги. Що б не робили окупанти, як би вони не намагались зламати наш дух, ми повинні триматись, бути мобілізованими і повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги.

Якщо хтось із вас відчуває, що не витримує те зло, яке бачить, подумайте, як ще ви особисто можете допомогти обороні України. Допомагайте ЗСУ, доносьте світу факти про російський терор і переконуйте усіх, кого знаєте, в країнах-партнерах, щоб збільшували допомогу Україні".

Теми: Зеленськийвійна
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