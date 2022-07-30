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Зеленский дал совет тем, кто не выдерживает видеть зло россиян

Катерина ТищенкоСуббота, 30 июля 2022, 00:05
Зеленский дал совет тем, кто не выдерживает видеть зло россиян
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал тех, кто не выдерживает информации о жестокости россиян, еще больше помогать обороне Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Российский террор направлен прежде всего на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу. Россия ничего не может сделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепки. Такими же крепкими должны быть и мы с вами.

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Наши эмоции, наша общая воля бороться должны быть сильны до нашей победы. Что бы ни делали оккупанты, как бы они ни пытались сломать наш дух, мы должны держаться, быть мобилизованными и полностью сосредоточенными на том, что необходимо для нашей победы.

Если кто-то из вас чувствует, что не выдерживает зла, которое видит, подумайте, как еще вы лично можете помочь обороне Украины. Помогайте ВСУ, доносите миру факты о российском терроре и убеждаете всех, кого знаете, в странах-партнерах, чтобы увеличивали помощь Украине".

Темы: Зеленскийвойна
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