Бразилія зафіксувала першу смерть від мавпячої віспи

У Бразилії зафіксували перший летальний випадок від мавпячої віспи поза межами Африки.

Джерело: Reuters

Деталі: У п’ятницю Бразилія повідомила про першу смерть через віспу мавп за межами африканського континенту через деякий час після того, як Іспанія підтвердила першу смерть у Європі від спалаху хвороби того ж дня.

Жертвою став 41-річний бразилець, який, за даними міністерства охорони здоров'я, також страждав на лімфому і мав ослаблену імунну систему.

Перша смерть від віспи мавп в Америці сталася менше ніж через тиждень після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про спалах хвороби.

Влада Іспанії не відразу оприлюднила подробиці про особу, яка померла від мавпячої віспи.