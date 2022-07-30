Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бразилія зафіксувала першу смерть від мавпячої віспи

Ольга Глущенко Субота, 30 липня 2022, 01:38
Фото: micheleursi/Depositphotos

У Бразилії зафіксували перший летальний випадок від мавпячої віспи поза межами Африки.

Джерело: Reuters

Деталі: У п’ятницю Бразилія повідомила про першу смерть через віспу мавп за межами африканського континенту через деякий час після того, як Іспанія підтвердила першу смерть у Європі від спалаху хвороби того ж дня.

Жертвою став 41-річний бразилець, який, за даними міністерства охорони здоров'я, також страждав на лімфому і мав ослаблену імунну систему.

Перша смерть від віспи мавп в Америці сталася менше ніж через тиждень після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про спалах хвороби.

Влада Іспанії не відразу оприлюднила подробиці про особу, яка померла від мавпячої віспи.

Читайте також: Які шанси, що мавпяча віспа пошириться в Україні? Пояснює головний санлікар

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: здоров'яепідеміяБразилія
Головне сьогодні

Долітався: ЗСУ "приземлили" "Іглою" російський штурмовик – 25 ОПДБр

фото Росіяни вдарили по училищу у Харкові з С-300, виникла велика пожежа – мер

Втрати росіян: за добу знищили майже дві сотні окупантів і 10 танків

Пошкодження від пожежі в Оленівці не притаманні для HIMARS – ISW

доповнено Спартц закликала ООН призупинити "зернову угоду" через ризики для України

Після розмови з Лавровим Блінкен поговорив з Кулебою

Усі новини...
здоров'я
Вчені з'ясували причину спалаху гепатиту невідомого походження у дітей
Франція зареєструвала понад 1700 випадків мавпячої віспи
Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію
Останні новини
12:25
Обстріляний російськими ракетами ТРЦ Retroville повноцінно відновив роботу
12:21
Посольство РФ у Британії закликає до страти бійців "Азова" та виправдовує їхнє вбивство
12:10
фото, доповнено від 09:04Росіяни вночі обстріляли Миколаїв з "Торнадо-С": є загиблий і поранені
11:58
Посол Британії вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці
11:56
В Австрії колишнього віцеканцлера виправдали у справі про корупцію
11:53
"Газпром" припинив постачання газу до Латвії
11:45
У Пентагоні кажуть, що просуваються у купівлі NASAMS для України
11:44
фотоНа Сумщині люди підірвалися на мінах: 1 загинув, 4 – поранені
11:40
Померла блогерка Віра Бочкур, яка одночасно з сином лікувалася від раку
11:16
Польські праві виграють вибори, але можуть втратити більшість – опитування
Усі новини...