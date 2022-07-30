Бразилия зафиксировала первую смерть от обезьяньей оспы

В Бразилии зафиксировали первый летальный случай от обезьяньей оспы вне Африки.

Источник: Reuters

Детали: В пятницу Бразилия сообщила о первой смерти из-за оспы обезьян за пределами африканского континента спустя некоторое время после того, как Испания подтвердила первую смерть в Европе от вспышки болезни в тот же день.

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Жертвой стал 41-летний бразилец, который, по данным министерства здравоохранения, также страдал лимфомой и имел ослабленную иммунную систему.

Первая смерть от оспы обезьян в Америке произошла менее чем через неделю после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о вспышке болезни.

Власти Испании не сразу обнародовали подробности о лице, умершем от обезьяньей оспы.

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