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Південь: авіація ЗСУ 7 разів атакувала скупчення живої сили і техніки ворога

Ольга Глущенко Субота, 30 липня 2022, 03:04
ілюстративне фото Повітряних сил

На південних рубежах українська авіація завдала 7 ударів по окупантах.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку БРУСКІНСЬКЕ – БІЛОЗІРКА, нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.

Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено".

Деталі: Тим часом авіацією ЗСУ нанесено 7 ударів по ворогу.

Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили і техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів.

Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили і техніки в Снігурівському і Бериславському районах.

ВІДЕО ДНЯ

Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині та Миколаївщині

За результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади росіян у Брускінському.

Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

Загальні втрати ворога складають: 105 загарбників, 7 танків Т-62 і 72, гаубиця "Мста-Б" і 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено 2 польових склади боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Теми: Збройні силивійна
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