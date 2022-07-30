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Південь: авіація ЗСУ 7 разів атакувала скупчення живої сили і техніки ворога

Ольга Глущенко Субота, 30 липня 2022, 03:04
Південь: авіація ЗСУ 7 разів атакувала скупчення живої сили і техніки ворога
ілюстративне фото Повітряних сил

На південних рубежах українська авіація завдала 7 ударів по окупантах.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку БРУСКІНСЬКЕ – БІЛОЗІРКА, нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання.

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Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено".

Деталі: Тим часом авіацією ЗСУ нанесено 7 ударів по ворогу.

Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили і техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили і техніки в Снігурівському і Бериславському районах.

Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині та Миколаївщині

За результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади росіян у Брускінському.

Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

Загальні втрати ворога складають: 105 загарбників, 7 танків Т-62 і 72, гаубиця "Мста-Б" і 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено 2 польових склади боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Теми: Збройні силивійна
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