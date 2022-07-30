Юг: авиация ВСУ 7 раз атаковала скопление живой силы и техники врага

На южных рубежах украинская авиация нанесла 7 ударов по оккупантам.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "С обнаружением подготовки противника к проведению контратаки в направлении БРУСКИНСКО – БЕЛОЗИРКА, нашими силами нанесено огневое поражение. Противник отказался от выполнения задания.

Однако практика авиационных атак продолжается. Четыре раза враг парами вертолетов атаковал наши позиции и отраженные населенные пункты. Наши потери не допущены".

Детали: Тем временем авиацией ВСУ нанесено 7 ударов по врагу.

Парами штурмовиков и истребителем атаковано 2 скопления вражеской силы и техники в Херсонском и Снегиревском районах, также на Николаевщине попали в состав вражеских боеприпасов.

Четырьмя парами вертолетов атаковано скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах.

ВИДЕО ДНЯ

Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений поражены в Херсонской и Николаевской областях.

По результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ подтверждено огневое поражение пункта управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады россиян в Брускском.

Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно.

Общие потери врага составляют: 105 захватчиков, 7 танков Т-62 и 72, гаубица "Мста-Б" и 2 самоходные артустановки, самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", 17 единиц бронированной и автомобильной техники, также уничтожены 2 боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах

Окончательные потери врага дознаются.