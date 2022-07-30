Ворог завдав ракетних ударів по Харкову – мер

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вночі завдали ударів по місту Харків.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова: "Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло у Слобідський район, в будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС.

Про постраждалих інформації немає.

Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо".