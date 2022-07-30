Ворог завдав ракетних ударів по Харкову – мер
Субота, 30 липня 2022, 04:36
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вночі завдали ударів по місту Харків.
Джерело: Терехов у Telegram
Пряма мова: "Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло у Слобідський район, в будівлю одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС.
Про постраждалих інформації немає.
Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо".
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